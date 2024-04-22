Синоптик Цыганков: Москва попадает в теплый сектор очередного южного циклона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На этой неделе Москва попадает в теплый сектор очередного южного циклона, сообщил RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, сейчас очередной южный циклон проходит западнее столицы и город попал в его теплый сектор. Далее пройдет холодный фронт. В связи с этим в понедельник, 22 апреля, в столице будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 16–18 градусов. Во вторник, 23 апреля, осадков не будет, а столбики термометров покажут 12–14 градусов. Самым комфортным днем будет среда, 24 апреля. Ожидается переменная облачность, без осадков, в связи с этим будет солнечно. Ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду, а температура составит +14... +16 градусов.

В четверг, 25 апреля, будет облачно, пройдет небольшой дождь. Днем ожидается 15–20 градусов, а в ночь на пятницу, 26 апреля, – 8–13 градусов. В пятницу днем также будет облачно и дождливо, а воздух прогреется до 16–21 градуса выше нуля.

В выходные, по словам синоптика, прогнозируется отличная погода. В ночь на субботу, 27 апреля, пройдет кратковременный дождь. Днем столбики термометра покажут +16... +21. В воскресенье, 28 апреля, днем ожидается +14... +19 градусов и без осадков.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец также предупреждал об усилении ветра и обильных ливнях в столице 22 апреля. Он отметил, что в ночь на 23 апреля похолодает – ожидается от 3 до 8 градусов. Днем, по его словам, возможны небольшие дожди.

