Синоптик Позднякова: 102% месячной нормы осадков выпало в Москве с 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве с 1 апреля. Об этом со ссылкой на данные метеостанции МГУ в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"С начала месяца на ВДНХ выпало 31,9 миллиметра осадков, что составляет 85% месячной нормы. В МГУ выпало 38,6 миллиметра, или 102% месячной нормы", – отметила Позднякова.

Синоптик, сославшись на данные метеостанции на ВДНХ, уточнила, что первые 20 дней апреля в Московском регионе оказались почти на 4 градуса теплее многолетних значений. Температура ниже нормы опустилась только накануне.

Весна, по словам Поздняковой, протекает в Москве с превышением температурной нормы на 2,9 градуса и почти с 50% дефицитом осадков.

В воскресенье, 21 апреля, в столичном регионе вновь ожидаются осадки. Погода будет облачной с прояснениями. Воздух в Москве прогреется до 17 градусов, в Подмосковье – до 18 градусов.

