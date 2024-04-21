Москвичам рассказали о погоде 21 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 21 апреля, в столице и области ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 15 до 17 градусов, в Подмосковье – от 13 до 18 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что температура во второй половине следующей недели в Москве может вырасти до 19 градусов.

Как отметил специалист, несмотря на потепление, в ночь на 24 апреля есть вероятность похолодания до 0 градусов. Это связано с приходом в регион антициклона, однако Шувалов считает, что заморозков, скорее всего, не будет.

