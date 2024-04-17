Фото: Москва 24/Александр Авилов

Погода на майские праздники в Москве будет на 2–4 градуса выше нормы, сообщил ТАСС руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, погода в средней полосе России в первые майские праздники ожидается умеренно теплой. Эксперт уточнил, что за первую половину апреля синоптики уже установили около 150 температурных рекордов, но резкие скачки температуры будут продолжаться вплоть до первой половины мая. В связи с этим прогнозировать погоду с большой уверенностью сложно, добавил Шувалов.

"Все-таки все аналоговые прогностические модели говорят о том, что у нас будет умеренно теплая погода на первые майские праздники. Средняя температура за эти праздничные дни будет на 2–4 градуса выше нормы. При этом это касается всей средней полосы европейской части России", – сказал синоптик.

Он добавил, что 1, 2 и 5 мая в столице ожидаются периодические кратковременные дожди, а средняя температура воздуха составит 17–22 градуса. 9 мая прогнозируется около 12–17 градусов. Шувалов также сообщил, что в мае в Москву может прийти жара в 30 градусов.

"Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9-е числа. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30–35 градусов", – напомнил синоптик.

Также он не исключил, что температурные рекорды будут побиты в июне и июле.

Ранее Александр Шувалов отметил, что дождливая погода будет преобладать в Москве до конца рабочей недели, а в выходные осадки прекратятся.

По словам синоптика Александра Ильина, самым холодным днем на этой неделе будет 19 апреля. Он предупредил, что температура понизится до 6–11 градусов.

