Синоптик Позднякова допустила, что дождливая погода задержится в Москве до конца апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождливый характер погоды может сохраниться в столице до конца апреля. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, в городе возможны небольшие дожди. Ночи будут довольно холодными с температурой до 3...5 градусов. Днем в субботу прогнозируется 10...12 градусов. В воскресенье воздух может прогреться до 12...13 градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В прогнозе до конца апреля пока что не прогнозируется ни один день без дождя хотя бы небольшой интенсивности. Во всяком случае, до 23-го числа включительно у нас всегда будут осадки различной интенсивности.

Вместе с тем температура воздуха в начале следующей недели будет выше климатической нормы. "Мы предполагаем, что 22 и 23 апреля ночная температура воздуха будет в пределах 6…11. Днем столбики термометра покажут до 15…20 градусов", – уточнила синоптик.

Ранее сообщалось, что первая половина апреля в Москве по средней суточной температуре на 5,3 градуса превысила климатическую норму. Наиболее теплым днем второго месяца весны стало 2-е число. Тогда столбики термометров поднялись до 23,2 градуса. В целом же максимумы температуры в городе перекрывались в период с 1 по 3 апреля.

