Синоптик Позднякова: средняя температура в Москве превысила норму на 5,3 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя температура в столице превысила норму на 5,3 градуса в первую половину апреля. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем телеграм-канале.

"Средняя суточная температура воздуха за первую половину апреля оказалась выше нормы на 5,3 градуса. Самым теплым был день 2 апреля, в Москве воздух прогрелся до 23,2 градуса", – говорится в публикации.

Синоптик напомнила, что максимумы температуры перекрывались с 1 по 3 апреля.

Она также отметила, что с начала месяца метеостанция на ВДНХ зафиксировала 21,1 миллиметра осадков, что составляет 57% месячной нормы. Больше всего их выпало 15 апреля, добавила Позднякова.

При этом, по ее словам, в подмосковном Дмитрове норма по осадкам уже была превышена.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил о самом холодном дне на этой неделе. По его словам, это будет пятница, 19 апреля.

Кроме того, ночные температуры 18 и 19 апреля могут быть отрицательными – от 0 до минус 1 градуса, добавил он.

