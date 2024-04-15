Синоптик Позднякова рассказала о неустойчивом атмосферном давлении на неделе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На неделе с 15 апреля в столице ожидаются колебания атмосферного давления, однако перепады не будут слишком резкими. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Фон атмосферного давления действительно окажется неустойчивым, но очень резких колебаний не будет. Поэтому "барической пилой" это назвать нельзя", – отметила она.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Во вторник и среду атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. В четверг – 741, а в пятницу – 738 миллиметров. В субботу атмосферное давление будет 750 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха на неделе с 15 апреля прогнозируется близкой к климатической норме. В ночь на вторник столбики термометров покажут 3…5. В дневные часы ожидается 12…14 градусов. Ночные температуры в среду и четверг будут чуть выше и составят 5...7 градусов. Днем воздух прогреется до 12...14 градусов.

"В ночь на пятницу прогнозируется 5…7. В дневные часы будет 10…12 градусов. В субботу ночь окажется попрохладнее, в пределах 3…5 градусов. Дневная температура составит 10…13 градусов", – заключила синоптик.

Ранее жителей столичного региона предупредили о дождливой погоде вплоть до пятницы, 19 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, осадки ожидаются в среду, то же самое касается и четверга. Причем в этот день прогнозируется интенсивный дождь, который будет идти до утра пятницы.

