Терапевт Рябков рассказал, как метеочувствительность влияет на здоровье

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Метеозависимость может возникать при сосудистой дистонии, хронических заболеваниях и последствиях травм. Проявляется она в виде ухудшения самочувствия, цефалгии, перепадов артериального давления, одышки, вегетативной дисфункции, головокружений, мышечной или суставной боли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта Андрея Рябкова.

Он считает, что диагноз "метеочувствительность" сейчас есть у каждого третьего человека. Его ставят с учетом жалоб и объективных симптомов, а лечится это согласно основной патологии, сказал он.

Рябков объяснил, что для уменьшения симптоматики и избежания осложнений метеозависимым людям рекомендуется не посещать страны с несвойственным климатом, советуется тренировать кровеносные сосуды, проводить больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, сбалансированно питаться и вести здоровый образ жизни.

Терапевт отметил, что на организм негативно влияют и резкие скачки – похолодание или потепление, повышение или понижение влажности, увеличение атмосферного давления. Есть теория, что изменения температуры и влажности воздуха могут влиять на расширение и сокращение тканей пораженных сосудов, уточнил он и добавил, что низкие температуры создают более вязкую, жесткую и чувствительную к боли от физических нагрузок жидкость, смазывающую суставы.

Чаще всего, продолжил Рябков, на самочувствие пациентов с метеозависимостью влияют низкое атмосферное давление, повышенная влажность воздуха и скорость ветра.

Кроме того, на такого человека может оказать влияние жара, поскольку высокие температуры снижают возможность внутренней терморегуляции организма. Из-за этого могут развиться различные заболевания, в том числе тепловые судороги, тепловое истощение, тепловой удар и гипертермия, подытожил специалист.

Ранее терапевт Софья Хасиева рассказала, что метеозависимость – реакция человеческого организма на изменения условий окружающей среды, однако это не является официально принятым заболеванием. С ее слов, наукой метеозависимость не доказана, но и четких опровержений существования такого явления нет.