Две трети россиян назвали себя метеозависимыми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство россиян (64%) заявили, что погода влияет на их настроение и эмоциональное состояние. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование компании Tiburon Research.

Кроме того, по результатам исследования выяснилось, что около 36% россиян относят себя к метеозависимым, однако не испытывают при этом неприятные ощущения. При этом 28% респондентов подчеркнули, что плохая погода вызывает у них серьезный дискомфорт.

"Больше такому влиянию подвержены женщины и молодежь в возрасте до 34 лет – тогда как люди в возрасте от 35 до 55 лет чаще отмечают, что даже при наличии метеозависимости они не испытывают особого дискомфорта", – сказано в исследовании.

Также уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге люди чаще, чем в других регионах РФ, берут с собой зонт независимо от погодных условий на улице. Однако в Южном и Северо-Кавказском округах россияне почти не используют зонт. Отмечается, что один из семи опрошенных даже не имеет зонта – в основном это мужчины и граждане от 25 до 34 лет.

Ранее жителей столицы предупредили о резком снижении атмосферного давления в пятницу, 24 ноября. По словам синоптиков, не исключено, что будет установлен новый рекорд для этого дня.



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