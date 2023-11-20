Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве 24 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пятницу, 24 ноября, атмосферное давление в Москве опустится до рекордно низкого показателя – 715 миллиметров ртутного столба. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба (953,3 гектопаскаля)", – сообщила синоптик.

Сейчас же рекорд по минимальному атмосферному давлению в столице принадлежит 25 ноября 1973 года. Тогда в городе зафиксировали 709 миллиметров ртутного столба.

В заключение Позднякова резюмировала, что ноябрь оказался на 1,6 градуса холоднее климатической нормы. Вторая половина месяца в Москве по температурным значениям будет аналогичной.

Ранее в Москве зафиксировали минимальную с начала осени температуру воздуха. Базовая метеостанция на ВДНХ показала -9,2 градуса в ночь на 19 ноября. В Московской области столбики термометров опустились ниже всего в Черустях – до -14,7 градуса.



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