2023 год станет самым теплым на Земле за всю историю наблюдений – синоптик

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Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он объяснил это одновременно антропогенным и природным факторами, в частности, повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане.

Синоптик пояснил, что при проведении анализа динамики малых газов, определяющих климат, – углерода, закиси азота и метана – выяснилось, что продолжается повышение их концентрации.

Сославшись на данные Всемирной метеорологической организации, синоптик подчеркнул, что ноябрь и декабрь, как и в целом 2023 год, станут рекордно жаркими. По прогнозам Вильфанда, Эль-Ниньо продолжится и весной 2024 года. Это значит, что следующий год тоже не будет холодным.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в ближайшие дни в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии и Якутии. В регионах Северо-западного федерального округа возможны "волны холода". В нескольких регионах России прогнозируются отклонения от нормы на 7 и более градусов в течение нескольких дней. Это явление называется "волны холода". Экстремальный мороз пришел и в столичный регион.



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