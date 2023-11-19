Резкое похолодание прогнозируется в ряде регионов России

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Резкое похолодание ожидается в ближайшие дни в Красноярском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях, Хакасии и Якутии. В регионах Северо-западного федерального округа возможны "волны холода". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отметил синоптик, в нескольких регионах России прогнозируются отклонения от нормы на 7 и более градусов в течение нескольких дней. Это явление называется "волны холода".

Так, в ближайшие дни в Ненецком автономном округе температура воздуха опустится до 25 градусов ниже нуля, что на 7–9 градусов ниже нормы. Экстремально холодная погода будет и в Мурманской области. Там температура на 9–12 градусов ниже нормы, а морозы будут достигать 22 градусов. В Карелию также придут морозы до 16 градусов ниже нуля.

По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской, Томской областях температура опустится на 10–15 градусов. В Хакасии к середине недели температура опустится до минус 30 градусов, а в Якутии – до минус 30–40 градусов.

Экстремальный мороз пришел и в столичный регион. Так, синоптики предупреждали, что ночь на воскресенье, 19 ноября, в Москве может стать самой холодной за эту осень.