"Полупушкинская" зимняя погода ждет москвичей до конца выходных – Вильфанд

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

До конца выходных москвичей ждет зимняя погода. Температура днем будет около минус 5 градусов, что больше соответствует значениями января, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погоду в субботу и воскресенье в Москве можно охарактеризовать как "полупушкинскую". Если вы помните стихотворение: "Мороз и солнце, день чудесный", а дальше "под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит". Так вот, мороз и солнце есть, а снег не лежит", – сказал синоптик.

Он подчеркнул, что температура, установившаяся в столичном регионе, "по-настоящему зимняя". Прошедшей ночью в Москве было до -9 градусов, а по области – до -11. Днем в субботу также будет морозно, температура составит от -5 до -4 градусов. Такая температура ниже нормы на четыре градуса.

Ночь на воскресенье станет самой холодной с начала осени – температура опустится до минус 11... -9 градусов, а по области – до -12. Днем температура составит -7... -5 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.

Ранее сообщалось, что ночь на 18 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 8,5 градуса мороза, что сразу на 5,2 градуса холоднее, чем было накануне.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москву придут новогодние морозы. По его словам, такой температурный режим по климату похож на четвертую пятидневку декабря.