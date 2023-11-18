Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ночь на 18 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 8,5 градуса мороза, что сразу на 5,2 градуса холоднее, чем было накануне.

На территории Подмосковья холоднее всего было в Клину – столбики термометров опустились до минус 12,1 градуса.

Синоптик предупредил, что предстоящая ночь с субботы на воскресенье может стать холоднее, температура будет стремиться преодолеть отметку в 10 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что небольшая облачность и местами гололедица ожидаются в Москве в субботу. Днем в столице прогнозируют температуру от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов. Осадки на выходных не прогнозируются.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Ветер восточный, 3–8 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москву придут новогодние морозы. По его словам, такой температурный режим по климату похож на четвертую пятидневку декабря.