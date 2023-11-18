Погода без осадков и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу

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Небольшая облачность, местами гололедица и до минус 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют температуру от минус 5 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов. Местами ожидается гололедица. Осадки на выходных не прогнозируются.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 12 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москву придут новогодние морозы. По его словам, такой температурный режим по климату похож на четвертую пятидневку декабря.