Новогодний мороз придет в Москву на выходные – синоптик

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье – до минус 11, что соответствует норме 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как сообщил синоптик, в субботу и воскресенье температура приблизится к январской норме. Ночью температура будет опускаться до минус 6 – минус 8 градусов, а днем опустится до 3–5 градусов ниже нуля.

Синоптик подчеркнул, что такой температурный режим по климату похож на четвертую пятидневку декабря.

"В воскресенье ночью – минус 9 – минус 11, днем – минус 5 – минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", – отметил Вильфанд.

Синоптик также подчеркнул, что осадков на выходных в Москве не ожидается, а погода будет солнечной.

Ранее стало известно, что московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), снабжающая жителей столицы и некоторых городов Подмосковья теплом и горячей водой, увеличила температуру теплоносителя в системе теплоснабжения из-за похолодания.