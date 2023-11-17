Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), снабжающая жителей столицы и некоторых городов Подмосковья теплом и горячей водой, увеличила температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Об этом сообщается в телеграм-канале МОЭК.

Там уточнили, что в связи с падением за сутки температуры с нуля до минус четырех градусов, температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях была увеличена с 85–87 до 95–97 градусов.

"Задания на изменение режимов выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения", – объяснили в компании.

Кроме того, в МОЭК предупредили о необходимости учета процесса теплового расширения металлических стенок труб при нагреве, из-за чего резкое повышение температуры в домах не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в столице завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Городские сервисы приостановили работу на фоне похолодания и гололедицы. При принятии дальнейших решений Дептранс будет ориентироваться на погоду – о закрытии сезона и его итогах будет объявлено позже.

Кроме того, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала ноября. Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. К утру столбики термометров показали -2,3 градуса.

Столичные коммунальщики начали увеличивать температуру в связи с похолоданием