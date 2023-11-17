Столичные сервисы кикшеринга и велопроката приостановили работу из-за гололеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов, городские сервисы приостановили работу на фоне похолодания и гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве объяснили, что операторы поставили работу сервисов на паузу и начали постепенно увозить часть парка в сервисные центры. Там всю зиму будет идти подготовка к следующему сезону.

Отмечается, что при принятии дальнейших решений Дептранс будет ориентироваться на погоду – о закрытии сезона и его итогах будет объявлено позже.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час. По словам парламентария, за последние несколько лет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз.

В частности, до этого замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский сообщил, что родители, чьи дети попадут в ДТП на электросамокатах, получат штраф до 500 рублей.

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