Автоэксперт высказался против электросамокатов на тротуарах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для электросамокатов нужна отдельная инфраструктура, их надо убирать с тротуаров. Такое мнение озвучил партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто, сообщает RT.

Эксперт прокомментировал предложение зампреда комимета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова по поводу снижения максимальной скорости электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час. Моржаретто считает, электросамокатам не место на тротуарах. Для них, как и для велосипедов, должна быть создана своя инфраструктура.

"Потому что самокат, как бы медленно он ни ехал, он все равно быстрее пешехода", – резюмировал эксперт.

Ранее Спиридонов предложил внести соответствующие изменения в постановление правительства о ПДД по поводу снижения максимальной скорости электросамокатов. По словам парламентария, за последние несколько лет количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в семь раз.

Он напомнил, что в 2019 году было 142 аварии, а в 2022 году – 941. Число пострадавших увеличилось в семь раз – с 147 до 976 человек.

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