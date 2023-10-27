Поездки на электросамокатах приостановили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поездки на электросамокатах поставили на паузу из-за непогоды в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве объяснили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. В связи с этим операторы аренды приостановили работу электросамокатов, пока не улучшится погода.

Отмечается, что с возвращением температуры воздуха выше нуля сервисы аренды продолжат работу.

Дептранс рекомендует владельцам личных самокатов отказаться от поездки и пересесть на общественный транспорт.

Ранее в сервисе такси "Яндекс Go" объяснили повышение цен из-за снегопадов в столице. В компании заявили, что это делается для привлечения на линию такси большего числа водителей.

Уточняется, что повышенный тариф – временная и вынужденная мера. Как добавили в компании, чем больше водителей выходят на работу, тем быстрее нормализуются цены.

Высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за прошлый день зима в России расширила зону холодов, метелей и снега.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах для владельцев самокатов