В "Яндекс Go" объяснили повышение цен на такси после снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В сервисе такси "Яндекс Go" объяснили повышение цен на фоне снегопадов в Москве. В компании утверждают, что это делается для привлечения на линию такси большего числа водителей.

"Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам сложнее, и число желающих поехать на такси увеличивается. При этом количество водителей на линии не меняется или даже может уменьшаться: некоторые водители решили остаться дома, потому что не успели "переобуться", – говорится в сообщении пресс-службы "Яндекс Go".

В сервисе уточнили, что повышенный тариф является временной и вынужденной мерой. Как добавили в компании, чем больше водителей выходят на работу, тем быстрее нормализуются цены.

В приложении "Яндекс Go" по состоянию на 09:30 высвечивался оранжевый индикатор спроса, свидетельствующий о повышенной цене. Длительная поездка в 40–45 минут на 09:30 утра стоила от 1 200 до 2 000 рублей. Обычно в это время стоимость составляла 700–1000 рублей.

Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил, что прирост может составить еще до 5 сантиметров. Столичные городские службы ликвидируют последствия снегопада, наибольшее количество снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

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