Еще до 5 см снега может выпасть в Москве в течение дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные городские службы ликвидируют последствия снегопада, наибольшее количество снега выпало в ЮАО и ТиНАО. Прирост может составить еще до 5 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время высота снежного покрова составляет 6 сантиметров. Как уточняли синоптики, снег продолжится в течение всего дня.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Ночью и утром провели несколько циклов механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – говорится в сообщении.

Мероприятия будут осуществляться по мере выпадения осадков, специалисты осуществляют повсеместную очистку от снега дворовых территорий. Городские службы взяли под особый контроль пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам.

В связи со снегопадом водителей призвали сохранять бдительность, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В пятницу порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду, из-за чего жителям рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто.

В Москве и Московской области до 07:00 28 октября действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 27 октября, синоптики ожидают образования до 10 сантиметров снежного покрова.

Первый снег в столице выпал в ночь на 27 октября. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что 28 и 29 октября в городе прогнозируется гололедица, однако 30 октября в Москву придет потепление и температура поднимется до 10 градусов.

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