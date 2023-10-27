27 октября, 06:16Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и гололедице 27 октября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В последний рабочий день недели, 27 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем столбики термометров в столице будут показывать от нуля от минус 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.
Скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура воздуха в Москве может понизиться до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов.
Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы в соответствии с погодными условиями.
Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам не выезжать в снегопад и гололед на летних шинах, так как это может быть опасно.
На фоне ожидаемой погоды водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, который готов принять дополнительных пассажиров.
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