Столичные службы повысили температуру в системе отопления из-за погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой после прошедшей ночи. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Там уточнили, что впервые с начала отопительного сезона параметры теплоносителя на источниках были заданы на среднесуточную температуру наружного воздуха "0 градусов по Цельсию". Температуру теплоносителя в магистральных сетях подняли до 87 градусов.

В настоящее время система теплоснабжения работает при среднесуточной температуре "-1 градус по Цельсию", температура теплоносителя повысилась до 89 градусов.

За параметрами в круглосуточном режиме следят диспетчеры ПАО "МОЭК". Они заранее задают температурный график, исходя из среднесрочного и кратковременного прогноза погоды. Это позволяет вывести систему теплоснабжения на нужные показатели к началу похолодания или потепления.

Ранее сообщалось, что все системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы. В этом году отопительный сезон начался позже на фоне хорошей погоды.

Всего в этом году было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов. Работы закончили до 1 сентября. Специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы