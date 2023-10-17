Системы отопления заменили более чем в тысяче жилых домов Москвы с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Системы центрального отопления заменили более чем в тысяче многоквартирных домов столицы с начала этого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его информации, работы по замене систем центрального отопления проводились в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Специалисты приступили к ним сразу после завершения отопительного сезона. Мероприятия выполнили в установленный срок, чтобы жилые дома были готовы к осенне-зимнему периоду.

Отмечается, что работники меняют все изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования. Бирюков объяснил, что так осуществляется комплексный ремонт инженерных систем, это гарантирует их безаварийную и надежную работу в зимний период.

"После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации", – заключил заммэра.

Все столичные системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы 10 октября. Бирюков подчеркивал, что благодаря проведенной ранее масштабной подготовке все прошло штатно и в соответствии с установленными графиками.

В конце сентября Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к отопительному сезону. По его словам, возможности столичных теплосетей позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы