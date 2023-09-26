Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысячи жилых домов", – написал мэр.

В ходе подготовительных мероприятий специалисты провели профилактические работы на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных, газовых, электрических, водопроводных и канализационных сетях и других объектах. ТЭЦ обеспечили необходимым запасом резервного топлива. Аварийные бригады и специализированную технику подготовили к работе в осенне-зимний период.

По информации Собянина, возможности столичных объектов позволят стабильно снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности городских программ и инфраструктурных проектов.

До этого исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о готовности жилых домов и соцучреждений к отопительному сезону. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.



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