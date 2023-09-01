Все жилые дома и социальные объекты Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все жилые дома и социальные учреждения Москвы были подготовлены специалистами к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, 8,6 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий", – передает его слова телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Бирюков подчеркнул, что все запланированные мероприятия, направленные на подготовку теплоснабжения, прошли в соответствии с графиком, они начались в мае и завершились 1 сентября. Также специалисты ПАО "МОЭК" провели гидравлические и температурные испытания на 17,3 тысячи километров тепловых сетей, это помогло найти ненадежные участки и вовремя их отремонтировать.

Также к началу отопительного сезона было подготовлено 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, отметил заммэра.

Удалось в том числе выполнить регламентные работы на 124 тысячах километров электрических, 8,9 тысячи километров газовых, более 13 тысячах километров водопроводных и 9,3 тысячи километров канализационных сетей, сообщил Бирюков.

По его словам, в столице было сформировано необходимое количество аварийных бригад, они укомплектованы техникой и материалами.

Ранее Бирюков заявлял, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Работники подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь, подчеркнул он.



Образовательные заведения Москвы подготовили к отопительному сезону