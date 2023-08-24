Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты подготовили свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений. Бирюков поделился, что подготовка объектов образования к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь.

"Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую, в общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в установленный срок – до 1 сентября", – поделился вице-мэр.

Он добавил, что более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.

Ранее Бирюков рассказал, что сотрудники комплекса городского хозяйства подготовили свыше 90% жилых домов и социальных объектов к осенне-зимнему периоду. Специалисты ПАО "МОЭК" заканчивают проверять городские тепловые сети, которые включают в себя 17 тысяч километров трубопроводов.

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