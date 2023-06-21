Горячую воду вернули более чем в 16 тыс зданий Москвы после отключения

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В Москве горячее водоснабжение после проверки теплосетей восстановили более чем в 16 тысячах зданий, из которых 8,5 тысячи – жилые. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На тепловых сетях [перед новым отопительным сезоном] организованы гидравлические испытания – отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр уточнил, что гидравлические испытания позволяют выявить ненадежные участки труб и при необходимости отремонтировать их.

Ежегодная проверка теплосетей началась в столице 15 мая. Работы продлятся до 1 сентября. Это позволит подготовить систему отопления к холодам более чем в 74 тысячах зданий, в том числе 34 тысячах жилых домов.

Отмечается, в России по закону отключение горячей воды не должно длиться дольше 14 дней, однако в Москве этот срок сокращен до 10 дней.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить в РФ срок отключения горячей воды летом до трех дней. Депутат уверен, что все необходимые работы можно провести за это время, однако с ним не согласен министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.



Плановые отключения горячей воды стартовали в столице