Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минстрой РФ планирует разрешить властям Москвы устанавливать повышающий коэффициент на водоснабжение до трехкратной величины тарифа в квартирах без счетчиков. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов <…> при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5 раза", – указано в пояснительной записке.

Увеличение коэффициента позволит бороться с квартирами, в которых проживает больше жильцов, чем зарегистрировано. Если жилье не оборудовано счетчиками, то позже возникает существенная разница между потребленным и оплаченным водоснабжением, готовится в записке.

Отмечается, что в 2021 году объем нераспределенного конечным потребителям горячего водоснабжения составил 870 миллионов рублей, а холодного – 265 миллионов рублей. На данный момент 7% столичных квартир не оборудованы счетчиками на холодную и горячую воду.

Ранее Минстрой предлагал включить в тарифы на оплату ЖКУ расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Ведомство также представило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ.

По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКУ не должны увеличиться благодаря постепенному переходу. При этом граждане смогут экономить минимум 10% на холодной и горячей воде.

