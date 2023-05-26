16:54Общество
Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минстрой РФ планирует разрешить властям Москвы устанавливать повышающий коэффициент на водоснабжение до трехкратной величины тарифа в квартирах без счетчиков. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов <…> при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5 раза", – указано в пояснительной записке.
Увеличение коэффициента позволит бороться с квартирами, в которых проживает больше жильцов, чем зарегистрировано. Если жилье не оборудовано счетчиками, то позже возникает существенная разница между потребленным и оплаченным водоснабжением, готовится в записке.
Отмечается, что в 2021 году объем нераспределенного конечным потребителям горячего водоснабжения составил 870 миллионов рублей, а холодного – 265 миллионов рублей. На данный момент 7% столичных квартир не оборудованы счетчиками на холодную и горячую воду.
Ранее Минстрой предлагал включить в тарифы на оплату ЖКУ расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла. Ведомство также представило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ.
По мнению экспертов, расценки на оплату ЖКУ не должны увеличиться благодаря постепенному переходу. При этом граждане смогут экономить минимум 10% на холодной и горячей воде.
Минстрой начал разрабатывать проект по внедрению умных счетчиков
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