Министр ЖКХ назвал "нереальной" идею сократить срок отключения горячей воды до трех дней

Фото: depositphotos/torwai

Инициатива сократить срок отключения горячей воды до трех дней нереальна, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в кулуарах ПМЭФ.

"Допустим, при серьезной аварии или серьезных изменениях там в программе той, которая принята, модернизации коммунальной инфраструктуры за три дня? Я думаю, что очень аккуратно нужно к этому относиться. Иначе можно сорвать сам процесс реконструкции сетей и в итоге получить просто негатив", – приводит РИА Новости его слова.

С предложением сократить срок отключения горячей воды обратился вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Он интересовался, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

Сейчас, например, в большинстве районов Москвы горячую воду отключают на 10 дней, подчеркнул депутат.

Минстрой РФ предложил увеличить плату за воду в столичных квартирах без счетчиков