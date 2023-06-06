В России предложили ввести отчисления за капремонт для владельцев апартаментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который предусматривает введение отчислений за капитальный ремонт для владельцев апартаментов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Так, данный законопроект призван сформировать регламент управления и обслуживания таких помещений. Кроме того, он предусматривает уравнивание платы за жилищно-коммунальное хозяйство для жильцов апартаментов. По словам Разворотневой, была собрана рабочая группа, которая начнет прорабатывать детали этого законопроекта.

Она отметила, что в связи с отсутствием правовых норм в данной сфере соглашения с управляющими компаниями заключаются на свободе договора. Парламентарий добавила, что на такие объекты не распространяются требования по минимальному набору услуг.

До этого Разворотнева рассказала, что граждане могут потребовать перерасчет за свет и воду, если услуги были оказаны некачественно. Если из-под крана течет не горячая, а теплая вода, или она изменила свой цвет, стала грязной, это также может стать поводом для проведения перерасчета, уточнила она.

Ранее был назван алгоритм действий при обнаружении ошибки в квитанции на оплату ЖКУ. Потребителю необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) и попросить провести перерасчет. Если он останется недоволен ответом организации, то может направить тот же запрос в жилищную инспекцию.

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