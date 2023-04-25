Россиянам рассказали, как снизить оплату за коммунальные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне могут отказаться от услуг, которыми они не пользуются, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Если человек не пользуется радиоточкой, ее можно отключить. Нужно написать заявление в центре госуслуг "Мои документы". Чуть труднее, но возможно отказаться от коллективной телеантенны, написав заявление оператору, который предоставляет услуги.

"Очень правильно выключать электроприборы из розеток, когда те не работают, потому что они все равно потребляют электроэнергию. Кроме того, можно купить приборы повышенного класса энергоэффективности. Если свет в квартире не нужен, его следует выключать или лучше поставить датчики движения, чтобы он включался и выключался автоматически", – посоветовала депутат.

Если человек ведет преимущественно ночной образ жизни, он может установить двухтарифный счетчик электричества, который учитывает потребление электроэнергии днем и ночью.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ночью электроэнергия дешевле, можно стирать, мыть посуду. Надо просто написать заявление в энергосбытовую компанию, и они установят тот счетчик, который вас устраивает.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если они заметили ошибку в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом случае рекомендуется письменно обратиться в управляющую компанию, чтобы там проверили правильность выставленного счета. Если ошибка действительно была допущена, то в УК обязаны ее исправить, даже если квитанция уже оплачена.

