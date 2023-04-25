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12:38

Общество

Россиянам рассказали, как снизить оплату за коммунальные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне могут отказаться от услуг, которыми они не пользуются, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Если человек не пользуется радиоточкой, ее можно отключить. Нужно написать заявление в центре госуслуг "Мои документы". Чуть труднее, но возможно отказаться от коллективной телеантенны, написав заявление оператору, который предоставляет услуги.
Светлана Разворотнева
зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

"Очень правильно выключать электроприборы из розеток, когда те не работают, потому что они все равно потребляют электроэнергию. Кроме того, можно купить приборы повышенного класса энергоэффективности. Если свет в квартире не нужен, его следует выключать или лучше поставить датчики движения, чтобы он включался и выключался автоматически", – посоветовала депутат.

Если человек ведет преимущественно ночной образ жизни, он может установить двухтарифный счетчик электричества, который учитывает потребление электроэнергии днем и ночью.

Ночью электроэнергия дешевле, можно стирать, мыть посуду. Надо просто написать заявление в энергосбытовую компанию, и они установят тот счетчик, который вас устраивает.
Светлана Разворотнева
зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если они заметили ошибку в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом случае рекомендуется письменно обратиться в управляющую компанию, чтобы там проверили правильность выставленного счета. Если ошибка действительно была допущена, то в УК обязаны ее исправить, даже если квитанция уже оплачена.

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