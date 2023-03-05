Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы в домах россиян

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Обогреватель является самым энергозатратным бытовым прибором в домах россиян. Об этом сообщил эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко в интервью агентству URA.RU.

Второе место после обогревателя, по словам эксперта, занимают водонагревающие приборы, третье – электрические плиты, четвертое – стиральные машины.

Кроме того, Рыбальченко отметил, что необходимо правильно ставить кастрюли и сковородки на плиту. Так, если конфорка больше, чем сама кастрюля, то она будет больше греть воздух.

Эксперт добавил, что не менее энергозатратными также являются огоньки в выключателях света и сам электросчетчик, который нельзя отключить. Помимо этого, по его словам, жители России много тратили на освещение.

В заключение Рыбальченко отметил, что самой энергозатратной техникой остаются не мощные приборы, а те, которые работают на постоянной основе.

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