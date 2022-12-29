Эксперт объяснил, как умные счетчики экономят расходы на воду

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Взять под контроль расходы на воду, а также защитить дом от последствий прорыва трубы помогут такие устройства, как умные счетчики. Об этом Москве 24 рассказал директор по информационным технологиям "Росводоканала" Сергей Путин.

По его словам, прибор позволяет отслеживать фактический расход воды при помощи мобильного телефона или через компьютер. Эксперт добавил, что можно в онлайн-режиме устанавливать уведомления о превышении желаемого лимита в месяц.



Сергей Путин директор по информационным технологиям УК "Росводоканал" При использовании умных счетчиков пропадает необходимость самостоятельно передавать показания – эту задачу ежемесячно выполняет система, а пользователь просто получает электронное подтверждение.

"Некоторые модели позволяют отслеживать, например, температурный диапазон горячей воды. И, если она подается недостаточно горячей, прибор фиксирует отклонение и делает корректировку расчета. Абонент не будет переплачивать", – подчеркнул он.

Важным преимуществом является безопасность: например, когда в квартире забыли закрыть кран или просто подтекает труба. Если вода будет непрерывно литься в течение некоторого времени, то на телефон поступит оповещение – это позволит оперативно устранить аварийную ситуацию, отметил специалист.





Сергей Путин директор по информационным технологиям УК "Росводоканал" Умные счетчики устанавливают не только в квартирах, построенных несколько лет назад, но и в более старых помещениях. Можно заменить текущие приборы учета на автоматизированные или установить специальные модули на существующие приборы, при помощи которых будет производиться сбор показаний.

Эксперт добавил, что стоимость умных счетчиков в разных компаниях варьируется от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что департамент информационных технологий столицы создал чат-бот, который поможет передать показания приборов учета воды и тепла. Данные бот передает напрямую в автоматизированную систему Единого информационно-расчетного центра Москвы. Бот подскажет, как правильно ввести информацию о квартире и историю показаний счетчиков. Чтобы воспользоваться новинкой, необходимо в поисковой строке телеграма ввести "Цифровые сервисы Москвы" и зарегистрироваться в сервисе.



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