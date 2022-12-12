Премьер Саксонии заявил, что принимает душ за две минуты для экономии энергии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что в целях экономии электроэнергии принимает душ максимум за две минуты.

По этой причине горячая вода включается только по утрам, сообщил он. Хазелофф также признался, что в его доме отапливаются только две комнаты, при этом температура не превышает 20,5 градуса.

"Моя жена купила себе очень теплую домашнюю обувь. Она всегда носит шерстяные свитера. Более низкая температура, видимо, идет нам на пользу, этой зимой мы еще не болели", – сказал он в интервью изданию Bild.

Ранее сообщалось, что глава комитета Великобритании по изменению климата Джон Гаммер рекомендовал жителям этой страны закрывать на ночь шторы и утеплять окна, чтобы не переплачивать за электроэнергию на фоне роста цен. Он также предложил местным властям продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды.

До этого издание The Wall Street Journal сообщало, что европейцы начали воровать дрова, а печи и топки в ряде стран практически полностью распроданы. Отмечалось, что одной из наиболее пострадавших от роста стоимости энергоносителей стран оказалась Германия.



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