Европейцам рекомендовали отказаться от старой бытовой техники

11:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Европейцам необходимо отказаться от "друзей" Владимира Путина. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.
Обозреватель агентства Хавьер Блас пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа.
"Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!" – говорится в заголовке статьи.
Блас пояснил, что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. При этом бытовая техника потребляет большое количество энергии.
Помочь Европе запастись газом на зиму могут субсидии на энергоэффективные приборы. Кроме того, программа поддержки для отказа от старых кондиционеров не только снизит спрос на электроэнергию, но и поддержит розничную торговлю.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила отметку в 1 800 долларов за тысячу кубометров на закрытии биржевых торгов. По данным лондонской биржи ICE, это произошло впервые с 9 марта. Цена фьючерса за август на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804,3 доллара за тысячу кубометров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: