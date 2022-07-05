Европейцам рекомендовали отказаться от старой бытовой техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Европейцам необходимо отказаться от "друзей" Владимира Путина. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Обозреватель агентства Хавьер Блас пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа.

"Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!" – говорится в заголовке статьи.

Блас пояснил, что большая часть электричества в Европе вырабатывается за счет сжигания газа. При этом бытовая техника потребляет большое количество энергии.

Помочь Европе запастись газом на зиму могут субсидии на энергоэффективные приборы. Кроме того, программа поддержки для отказа от старых кондиционеров не только снизит спрос на электроэнергию, но и поддержит розничную торговлю.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила отметку в 1 800 долларов за тысячу кубометров на закрытии биржевых торгов. По данным лондонской биржи ICE, это произошло впервые с 9 марта. Цена фьючерса за август на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 804,3 доллара за тысячу кубометров.

