В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

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Дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран, считает лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение, как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", – сказал он в интервью изданию NOZ, цитату из которого приводит газета Die Welt.

Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди стран Евросоюза план распределения газа. В то же время Мерц предостерег от спекуляций на тему возможного прекращения поставок топлива Россией. Он подчеркнул, что европейские политики не должны говорить о таком сценарии в своих публичных заявлениях.

Глава ХДС добавил, что если Москва "будет вести себя в соответствии с контрактами", то поставки газа возобновятся после проведения ремонта турбин, построенных немецкой компанией Siemens, которые "Газпром" не смог вовремя получить от канадской стороны.

Ранее издание Financial Times сообщило, что если холодная зима в Британии приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, то многие предприятия Соединенного Королевства могут прекратить работу. Отмечалось, что крупные промышленные потребители электроэнергии планируют предупредить правительство о вероятности такого развития событий.