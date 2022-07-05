В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа

03:11
Фото: depositphotos/Imagecom
Дефицит газа в Европе может спровоцировать битву за распределение этого топлива среди европейских стран, считает лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.
"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение, как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", – сказал он в интервью изданию NOZ, цитату из которого приводит газета Die Welt.
Политик считает, что в настоящее время необходимо создать согласованный среди стран Евросоюза план распределения газа. В то же время Мерц предостерег от спекуляций на тему возможного прекращения поставок топлива Россией. Он подчеркнул, что европейские политики не должны говорить о таком сценарии в своих публичных заявлениях.
Глава ХДС добавил, что если Москва "будет вести себя в соответствии с контрактами", то поставки газа возобновятся после проведения ремонта турбин, построенных немецкой компанией Siemens, которые "Газпром" не смог вовремя получить от канадской стороны.
Ранее издание Financial Times сообщило, что если холодная зима в Британии приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся, то многие предприятия Соединенного Королевства могут прекратить работу. Отмечалось, что крупные промышленные потребители электроэнергии планируют предупредить правительство о вероятности такого развития событий.
Вице-канцлер ФРГ не исключил риска сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: