В Польше захотели "ответить" России на прекращение поставок газа

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Варшава собирается выставить счет "Газпрому" за прекращение поставок газа после отказа Польши платить за российское сырье в рублях, сообщает издание Wirtualna Polska со ссылкой на министра государственных активов Яцека Сасина.

Он рассказал, что все уже обговорено с руководством Польской нефтегазовой компании PGNiG, поскольку такие решения не могут приниматься в одностороннем порядке.

27 апреля компания "Газпром" заявила о полной приостановке поставок газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Уточнялось, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Президент уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.

