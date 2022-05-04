Польша получает газ РФ по виртуальному реверсу из Европы

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Польша получает российский газ по виртуальному реверсу из Италии и Франции. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, Германия прекратила физический реверс топлива РФ по газопроводу Ямал – Европа с 2 мая. При этом мгновенно появился виртуальный реверс для Польши.

Куприянов подчеркнул, что заявки потребителей на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%.

"Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%", – отметил представитель "Газпрома".

Виртуальный реверс предполагает, что формально Польша закупает топливо у Франции и Италии, однако фактически отбирает необходимый объем из проходящего через ее территорию транзита.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.

