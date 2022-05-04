Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

17:45

Польша получает газ РФ по виртуальному реверсу из Европы

экономика

Фото: depositphotos/Zoooom

Польша получает российский газ по виртуальному реверсу из Италии и Франции. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

По его словам, Германия прекратила физический реверс топлива РФ по газопроводу Ямал – Европа с 2 мая. При этом мгновенно появился виртуальный реверс для Польши.

Куприянов подчеркнул, что заявки потребителей на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%.

"Польша в том числе использует этот газ для закачки в свои подземные хранилища. При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%", – отметил представитель "Газпрома".

Виртуальный реверс предполагает, что формально Польша закупает топливо у Франции и Италии, однако фактически отбирает необходимый объем из проходящего через ее территорию транзита.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.

ЕК считает оплату за газ РФ в рублях нарушением санкций

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать