ЕК считает решение РФ отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением контрактов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еврокомиссия считает, что решение "Газпрома" об отключении Польши и Болгарии от российского газа за их отказ оплачивать его в рублях является нарушением контрактов. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, это решение РФ осудили все министры. Симсон добавила, что следующей может стать любая страна Евросоюза.

"Это также попытка расколоть ЕС", – приводит слова Симсон ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.

Однако 10 европейских стран открыли счета в российском банке с целью оплаты газа из РФ. В частности, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли.

