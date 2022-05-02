Французский министр заявила, что страны ЕС хотят платить за газ РФ в евро

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Страны Евросоюза едины в вопросе оплаты поставок российского газа в евро. Об этом заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
По ее словам, ЕС не позволит навязать странам односторонние изменения в контрактах. Она отметила, что созвала совет министров Союза по энергетике для выражения солидарности с Болгарией и Польшей.
Помпили осудила решение России о прекращении поставок газа в эти страны, так как те отказались платить за него в рублях.
"Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах – за контракты, которые были изначально в долларах", – приводит слова министра РИА Новости.
Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.
При этом 10 европейских стран открыли счета в российском банке с целью оплаты газа из РФ. В частности, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли.
Австрия согласилась оплачивать российский газ в рублях
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