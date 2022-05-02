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Биржевые цены на газ в Европе опустились до 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в момент открытия торговой сессии составляла 1052,9 доллара (на 2,5% меньше расчетной цены пятницы). После котировки ускорили падение, опустившись до 1009,7 доллара (-6,5%).

По состоянию на 11:05 стоимость за тысячу кубометров газа немного увеличилась и составила 1037,4 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала специальной военной операции на Украине Так, 24 февраля стоимость топлива увеличилась почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта. К концу марта после некоторого снижения цены на газ вновь подскочили. Стоимость топлива на бирже увеличилась до 1 395 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений Владимира Путина о порядке оплаты российского газа рублями.

В апреле котировки перешли к устойчивому снижению. Однако в конце месяца произошел очередной всплеск роста, связанный с остановкой компанией Газпром поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать энергоносители в рублях.