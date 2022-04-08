Эксперты объяснили, что будет с Европой после отказа от российских энергоносителей

Соединенные Штаты отказываются от российских энергоносителей: законопроект об этом одобрил сенат страны. Кроме того, Евросоюз согласовал пятый по счету пакет санкций против России. В него включен в том числе запрет на импорт угля из РФ. В то же время не все страны ЕС готовы пойти на столь радикальные шаги. Разбираемся, как действия США и ЕС отразятся на России и хватит ли у них ресурсов обойтись без наших энергоносителей.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Не хочу! Не буду!

Отказ от российских энергоносителей сенат США принял единогласно. За это решение высказались все 100 членов верхней палаты конгресса. Президент Джо Байден призывал к таким мерам, поэтому планирует подписать документ, анонсировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вашингтон не скрывает, что вместе с союзниками хочет лишить РФ всех доходов от продажи нефти и газа за рубеж.

Тренд на отказ от энергоносителей из России нарастает и в Евросоюзе. Представители Европарламента приняли резолюцию, которая призывает ЕС запретить поставки нефти, газа, угля и ядерного топлива из РФ. За подобные меры высказались 413 евродепутатов, против – 93, еще 46 человек не приняли участия в голосовании. Однако резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна для исполнения.

Сам ЕС пока осторожно подходит к отказу от энергоносителей из РФ. Пятый пакет санкций включил в себя эмбарго только в отношении угля. Запрет вступит в силу в августе 2022 года. Многие страны признают, что отказ от российского газа сильно ударит по их собственной экономике. На встрече руководителей МИД государств – членов НАТО об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Жан Ассельборн.





Жан Ассельборн глава МИД Люксембурга Что касается газа, то есть страны, которые имеют пространство для действий, и есть те, у которых его нет. К ним относятся Германия и прежде всего Австрия. Я понимаю это.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил, что не собирается следовать примеру США, так как эмбарго станет непосильным бременем для страны. Более того, Будапешт согласен на условия Москвы по расчетам за газ в российской национальной валюте. "У нас нет никаких трудностей с оплатой в рублях. Если россияне попросят, мы заплатим в рублях", – сказал Орбан.

Слова премьер-министра Венгрии вызвали резкую критику западных стран. Джен Псаки напомнила, что США уже высказались против подобных сделок. При этом она заявила о праве стран индивидуально принимать подобные решения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что оплата за газ в рублях создает риски для компаний из ЕС и приведет к обходу санкций Евросоюза против России. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек и вовсе заявил, что согласие Орбана на условия Москвы изолирует Венгрию.

Власти стран ЕС и зарубежные аналитики не отрицают, что антироссийские санкции ударят по кошелькам граждан. Тот же Роберт Хабек заявил о столкновении немцев с "новой бедностью" из-за высокой стоимости электроэнергии. В Великобритании цены на бензин показали рекордный рост в 21 веке, пришли к выводу эксперты автомобильной компании RAC. В Испании опрос газеты El País и радиостанции Cadena Ser показал, что на фоне энергетического кризиса и резкого роста цен 62,5% жителей страны сократили потребление электроэнергии. Около половины респондентов перестали отапливать дома, 44% уменьшили закупки еды и товаров повседневного спроса. На фоне повышения цен на топливо и продукты во многих европейских городах прошли массовые акции протеста.



Жестокие последствия

Прежде чем отказаться от российского угля, Евросоюз даже не озаботился, чем его можно заместить, рассказал Москве 24 заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в условиях энергетического кризиса в мире нет стран, которые могли бы поставить ЕС выпадающие объемы из РФ.

"У крупных поставщиков угля, например США и Австралии, поставки законтрактованы до 2023 года. Европе нужно 50 миллионов тонн в год, столько ей поставляет Россия. Восполнить эти объемы ЕС не сможет, потому что таких дополнительных ресурсов просто физически нет", – отметил Фролов.

Кроме того, Евросоюз может столкнуться с перебоями в производстве электроэнергии, продолжил эксперт. Это связано с тем, что станции в ЕС преимущественно работают на наиболее качественной марке угля "А", основным поставщиком которого является Россия. "И здесь вопрос: смогут ли они найти дополнительно не просто уголь, а ту марку, которая им подходит? Скорее всего, нет", – объяснил Фролов.

Решение властей США отказаться от российских энергоресурсов для них не так рискованно, сказал специалист. Уголь и газ Штаты у РФ не закупали, а экспорт нефти и нефтепродуктов составлял до 10% от общего объема импорта, привел цифры Фролов. Причем 70% от всего количества поставок из РФ занимали нефтепродукты, на нефть приходится очень маленькая доля, указал эксперт. Однако и эти объемы им все равно придется где-то восполнить, отметил он.

Запрет на импорт энергоресурсов из России приведет к подорожанию товаров как в США, так и в Европе, спрогнозировал эксперт. При этом для ЕС наступят более ощутимые последствия, так как он сильнее зависит от поставок топлива из РФ, предположил Фролов. Кроме того, энергосистема Европы устроена так, что она хуже справляется с кризисами, добавил Фролов. Все это приведет к усилению так называемой "энергетической бедности" в ЕС, убежден эксперт.



Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики "Энергетическая бедность" влечет за собой обострение всевозможных хронических заболеваний, обморожения и прочие последствия. Такая ситуация настолько подрывает здоровье, что человек может умереть от этих косвенных факторов. Это не мои домыслы, об этом говорят западные исследования.

Безусловно, российская экономика в 2022 году пострадает из-за отказа западных стран закупать у РФ энергоресурсы, согласился Фролов. В то же время бюджет нашей страны сформирован исходя из существенно более низких цен на энергоносители, нежели те, что можно наблюдать сейчас. Это позволит сохранить текущие параметры бюджета даже в условиях отказа от наших энергоресурсов некоторыми странами, резюмировал Фролов.



Европа развалится?

Евросоюз представляет из себя достаточно мощное образование в экономическом, социальном и идеологическом отношении, поделился с Москвой 24 политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По этой причине ЕС вряд ли в ближайшей перспективе начнет расползаться из-за разных мнений его членов насчет запрета на экспорт энергоресурсов из России, отметил он.





Богдан Безпалько политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Другое дело, что предпринимаемые Евросоюзом меры утопят его экономически. С этой точки зрения он перестанет быть мощным конкурентом США и Китаю. Евросоюз станет сообществом стран, которые начнут терять индустрию и свои экономические возможности.

"Они перестанут быть премиум-потребителями и постепенно вызовут к себе потерю интереса даже со стороны Китая. Но главным здесь является устранение Евросоюза с мировой арены как экономического конкурента США", – убежден эксперт.

В Европе появляется запрос на политиков, которые ориентируются на национальные интересы своих стран, отметил Безпалько. В то же время во многих странах американцы продолжают контролировать местные элиты, добавил он. "Например, в ФРГ есть запрос на национально ориентированных политиков. Это партия "Альтернатива для Германии". Но там очень сильны политики, которые занимают проамериканскую позицию. Они исходят не из экономических или каких-либо других национальных интересов Германии. В первую очередь им важна идеология союза с США против России", – объяснил Безпалько.





Богдан Безпалько политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ С другой стороны, в Европе сейчас будет наблюдаться резкое падение уровня жизни. Базовые товары, топливо, коммунальные услуги дорожают. И если человек может прожить без предметов роскоши и развлечений, то без хлеба и отопления – нет. Вот это может спровоцировать население выйти с протестами и заставить свои власти изменить их политику в отношении России.

Политолог не исключил, что Россия могла бы сыграть на опережение и заранее отключить Евросоюз от своих энергоносителей. Это вызвало бы резкое обрушение ЕС, за счет чего можно попытаться добиться изменения их политики, рассуждает эксперт. Этого не происходит, так как часть российских политиков старается не предпринимать резких шагов, сказал Безпалько.

