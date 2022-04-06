Песков заявил о возможности поставлять газ в другие страны в случае отказа ЕС

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РФ может поставлять газ в другие страны, так как мир достаточно шире, чем Запад. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

"Потребность в газе есть во всем мире", – отметил Песков.

Отвечая на вопрос о возможных убытках России в случае приостановки импорта российского газа западными странами, пресс-секретарь главы РФ заявил, что страна лишь смотрит на потери Запада.

По словам Пескова, Россия живет под санкциями уже в течение долгого времени, страна к этому привыкла.

"Жизнь продолжается дальше, несмотря на эти санкции", – заключил представитель Кремля.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, отметив, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.

