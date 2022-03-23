Путин поручил принимать оплату по газовым контрактам только в рублях

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Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты <...> нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли", – сказал глава государства.

Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ранее президент РФ подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат перед некоторыми иностранными кредиторами. Документ предусматривает временное право российских организаций выплачивать долги в рублях в особом порядке, если речь идет о кредиторах из недружественных стран.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

