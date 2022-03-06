Путин подписал указ о временном порядке выплат перед некоторыми иностранными кредиторами

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Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат перед некоторыми иностранными кредиторами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Временный порядок будет действовать в отношении кредитных обязательств России перед иностранными кредиторами, которые связаны с иностранными государствами и лицами, совершающими в отношении РФ и ее представителей недружественные действия.

Установленный указом порядок распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем 10 миллионов рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент данной сумму в иностранной валюты по официальному курсу Центробанка России.

Кроме того, согласно документу, российские организации временно получат право выплачивать долги в рублях в особом порядке, если речь идет о кредиторах из недружественных стран.

Ранее президент РФ подписал указ, согласно которому с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины могут въезжать в РФ без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности.

Названные граждане вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.