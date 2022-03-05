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Москва 24

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общество

05 марта, 23:34

Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

властьобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о въезде, пребывании и выезде из России иностранных граждан с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, с 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины могут въезжать в РФ без оформления визы по действующим и истекшим удостоверениям личности.

Названные граждане вправе пребывать в Российской Федерации до 15 дней с даты пересечения государственной границы России.

Также президент поручил министерству иностранных дел РФ обеспечить взаимодействие с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств для последующего возвращения ранее названных иностранных граждан и лиц без гражданства в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей", который регламентирует порядок материальных выплат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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