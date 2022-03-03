Задачи военной операции РФ на Украине будут в любом случае выполнены – Путин

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Задачи военной операции России на Украине будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву. Об этом заявил Владимир Путин в телефонной беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном. Подробности беседы публикует пресс-служба Кремля.

Глава государства подробно изложил Макрону российские условия в контексте переговоров с представителями Киева. В первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России.

Президент при этом не согласился со словами французского коллеги, назвавшего ложью то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом. Путин дал аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева.

Он также заявил Макрону, что утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности. Путин назвал это элементами антироссийской дезинформационной кампании.

Также Путин призвал Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев с Украины. Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством.

Президент России обратил внимание и на то, что в обращении Эммануэля Макрона ни слова не говорится о саботаже украинским руководством минских договоренностей в течение семи лет. Также, по его словам, замалчивается многолетний геноцид в отношении мирных жителей Донбасса, который привел к многочисленным человеческим жертвам и вынудил сотни тысяч людей искать убежища в России.

Это не первый телефонный разговор двух лидеров за последнюю неделю. Ранее российский лидер назвал французскому коллеге причины специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. По итогу переговоров Путин и Макрон условились оставаться в контакте.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.