Режим повышенной готовности ввели в Подмосковье из-за прибытия беженцев из Донбасса

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Режим повышенной готовности ввели в Подмосковье до 31 марта из-за прибытия беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Московской области.

"Ввести на территории Московской области с 00:00 по московскому времени 22.02.2022 и до 24:00 по московскому времени до 31.03.2022 режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – отмечается в постановлении.

Также губернатор Андрей Воробьев поручил правительству Московской области организовать временное размещение беженцев.

Ранее сообщалось, что беженцев из Донбасса, которые 22 февраля утром прибыли в подмосковный Нарофоминский округ, должны поселить в детских оздоровительных лагерях в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине. Там для них подготовили номера, организовали горячее питание. С теми, кому необходима помощь, будут работать психологи. Кроме того, прибывших детей будут ждать на занятиях в школах.

Об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе стало известно 18 февраля. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях.

Как ранее сообщал врио главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время около 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.

